Stand: 30.12.2021 08:22 Uhr Keine Feinkost-Salate mehr aus Dissen

Die Produktion von Feinkost-Salaten bei Homann in Dissen ist Geschichte. Heute ist die Produktion an dem Standort eingestellt worden. Rund 390 Beschäftigten wurde zum Jahresende gekündigt. Im Januar wird der Standort abgebaut und das Zentrallager zieht nach Bad Essen. Das Homann-Werk dort wurde modernisiert und erweitert. Beide Werke liegen im Landkreis Osnabrück. Vor rund einem halben Jahr wurde die Lebensmittel-Marke Homann vom Mutterkonzern Theo Müller an eine niederländische Firma verkauft.

30.12.2021