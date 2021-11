Stand: 15.11.2021 08:01 Uhr Keine Entschädigung mehr für Wolfsriss? Schäfer protestieren

Rund 400 Schäferinnen und Schäfer, Landwirtinnen und Landwirte haben am Sonntag in Vrees (Landkreis Emsland) eine Mahnwache abgehalten. Sie protestierten damit gegen den Wegfall von Hilfsgeldern für Weidetierhaltende. Wie Mitinitiatorin Petra Appeldorn sagte, bekommen Tierhaltende ab 1. Januar keine Hilfen mehr vom Land, wenn ein Wolf ihre Schafe oder Rinder gerissen hat. Zudem gebe es auch kein Geld mehr für wolfssichere Zäune. Sie fordert, dass die Gelder weiterhin gezahlt werden. Zudem müsse der Wolfsbestand auf eine bestimmte Zahl reduziert werden. Wölfe würden immer mehr zur Bedrohung. Allein in der Gemeinde Vrees habe es in den vergangenen eineinhalb Jahren rund 120 Wolfsrisse gegeben, so Appeldorn. Die Mahnwache wurde von der Bauernbewegung "Land schafft Verbindung", einer Bürgerinitiative und einem betroffenen Landwirt organisiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2021 | 06:30 Uhr