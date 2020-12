Stand: 10.12.2020 15:08 Uhr Keine Beweise: Ermittlungen gegen KZ-Wachmann eingestellt

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat das Ermittlungsverfahren gegen einen in den USA lebenden früheren KZ-Wachmann wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord eingestellt. Dem Deutschen wurde zur Last gelegt, als Wachmann eines KZ-Außenlagers in Meppen im Jahr 1945 Beihilfe zur Tötung von Gefangenen geleistet zu haben, teilte die Behörde mit. Der 95-Jährige hatte in den USA ausgesagt und eingeräumt, einige Wochen im Raum Meppen Gefangene bewacht zu haben. Misshandlungen oder Todesfälle habe er nicht beobachtet. Diese Aussage konnte nicht widerlegt werden, so die Staatsanwaltschaft.

