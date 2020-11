Stand: 03.11.2020 14:35 Uhr Kein Streit in Lohne und Vechta: Klinik kommt in die Mitte

Die Städte Lohne und Vechta haben sich auf einen Standort für ein neues gemeinsames Zentralklinikum geeinigt. Das Haus soll zwischen den beiden Städten liegen und gut erreichbar sein. Die Verantwortlichen haben das Projekt am Nachmittag in Vechta vorgestellt. Das neue Zentralklinikum mit 450 Betten soll die bisherigen Krankenhäuser in Vechta und Lohne ersetzen. Für die Baukosten haben Landkreis, die Städte und die Krankenhausgesellschaften einen Zuschussantrag über 220 Millionen Euro beim Land Niedersachsen gestellt. Der Antrag wird zur Zeit "vorrangig" geprüft, wie es aus Hannover heißt. Die Städte und Krankenhausbetreiber versprechen sich von dem neuen Haus eine bessere medizinische Versorgung bei niedrigeren Kosten.

