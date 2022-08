Stand: 07.08.2022 14:14 Uhr Kaum Frauen im Samtgemeinderat - Aktion in Uelsen

Noch immer sind Frauen in der Kommunalpolitik Mangelware. Das will ein Aktionsbündnis in den Landkreisen Emsland, Osnabrück und Grafschaft Bentheim ändern. Heute ist eine Aktion in Uelsen in der Grafschaft geplant: Auf dem Kunst- und Handwerkermarkt werden Stühle in zwei Farben aufgestellt. Dabei steht die Farbe Magenta für von Frauen besetzte Ratssitze in der Samtgemeinde Uelsen. Blaue Stühle repräsentieren die Ratssitze der Männer. Das Mengenverhältnis ist fünf zu zehn - nur ein Drittel des Samtgemeinderats ist weiblich. Darauf wollen die zuständige Gleichstellungsbeauftragte und Ratsfrauen aus Uelsen aufmerksam machen. Die gleiche Aktion ist am 20. August auf dem Wochenmarkt in Nordhorn geplant - dort geht es dann um die Sitze im Stadtrat. Das regionale Bündnis 50/50 gibt es seit drei Jahren in der Region.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2022 | 11:00 Uhr