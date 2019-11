Stand: 03.11.2019 18:27 Uhr

Kater ist neuer Bürgermeister von Vechta

Kristian Kater (Bürgerbündnis Vechta) ist am Sonntag mit einer deutlichen Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Vechta gewählt worden. Der Betriebswirt setzte sich in der Stichwahl mit 67,5 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Heribert Mählmann (parteiloser Kandidat der CDU) durch, der auf 32,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 50 Prozent. Kater tritt die Nachfolge von Helmut Gels (CDU) an, der aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl angetreten war. Vechta hat rund 33.000 Einwohner und etwa 25.200 Wahlberechtigte.

Videos 01:03 Hallo Niedersachsen In Vechta geht es in die Stichwahl Hallo Niedersachsen Die Wahl zum Oberbürgermeister von Vechta hat keinen klaren Sieger hervorgebracht, keiner der Kandidaten erhielt mehr als 50 Prozent. Nun geht es am 3. November in die Stichwahl. Video (01:03 min)

Erstmals Stichwahl in Vechta

Bereits im ersten Wahlgang am 20. Oktober hatte Kater mit 45,4 Prozent klar vorne gelegen. Sein Konkurrent Mählmann erreichte 29,6 Prozent. Dass bei einer Bürgermeisterwahl in Vechta keiner der Kandidaten gleich die absolute Mehrheit erringen konnte, war in der Stadt noch nie vorgekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Vechta galt über Jahrzehnte als Hochburg der CDU. Im Vorfeld der Wahl waren jedoch vier Ratsherren aus der Fraktion der Christdemokraten ausgeschert und hatten unter dem Namen Vechtaer Christdemokraten (VCD) ihre eigene Gruppe gegründet. Deren Kandidat Claus Dalinghaus war im ersten Wahlgang mit 25,1 Prozent der Stimmen gescheitert.

Weitere Informationen Vechta: Rund 200 Wahlplakate gestohlen? In Vechta haben Unbekannte offenbar rund 200 Wahlplakate gestohlen. Betroffen sind demnach die CDU und die SPD. Am Sonntag findet dort die Stichwahl um den Bürgermeisterposten statt. (30.10.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.11.2019 | 19:30 Uhr