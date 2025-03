Stand: 05.03.2025 10:00 Uhr Karnevalsumzug in Nordhorn: Neben Kamelle auch Scheren geworfen?

Vor und am Rosenmontag wurde in vielen Teilen Niedersachsens Karneval gefeiert. Auch in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind am Sonntag mehrere hundert Teilnehmer auf Mottowagen, zu Fuß oder in Kapellen beim Karnevalsumzug durch den Stadtteil Blanke gezogen. Doch bei dem Karnevalsumzug solllen neben Süßigkeiten auch Scheren geworfen worden sein - trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen. Zuerst berichteten die Grafschafter Nachrichten. Der Verein "KC Alemannia Blanke", der den Umzug organisiert hat, zeigt sich auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestürzt über den Vorfall. Wieso jemand überhaupt auf die Idee kommen sollte, Scheren in die Menge zu werfen oder zu verteilen, sei noch unklar. Zusammen mit der Polizei wolle man den Vorfall aufklären.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.03.2025 | 15:00 Uhr