Kardinal Marx eröffnet Bischofskonferenz

Mit der Vorstellung der Themen hat Kardinal Reinhard Marx am Montagnachmittag die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Lingen eröffnet. Bei der bis Donnerstag dauernden Versammlung werde es in erster Linie darum gehen, wie künftig sexueller Missbrauch verhindert werden könne. Auch die Frage nach dem Umfeld, in dem solche Taten stattfinden, soll erörtert werden. "Was sind systemische Gefährdungen in der Kirche?", laute eine der Fragen, mit der sich 67 Orts- und Weihbischöfe aus 27 Diözesen beschäftigen würden. Auch die "Lebensformen der Priester" spielten eine zentrale Rolle. Ob das Zölibat richtig oder falsch sei, lasse sich nicht so einfach beantworten.

Haben Opfer genug Anerkennung bekommen?

Die Bischöfe wollen sich zudem mit Konzepten der Aufarbeitung befassen. Dazu gehöre auch, dass sich die katholische Kirche fragen müsse, ob die Opfer bislang genug Anerkennung gefunden hätten. Kardinal Marx betonte schließlich die Wichtigkeit des Themas sexueller Missbrauch in der Kirche und bedankte sich für die öffentliche Debatte darüber. "Wir sind auf dem Weg", sagte er zur Aufarbeitung des lange verschwiegenen Themas. Das könne jedoch dauern, Veränderungen könnten nicht von heute auf morgen stattfinden. Am Ende ihres viertägigen Treffens wolle die Bischofskonferenz ein Konzept für den weiteren Umgang mit Missbrauch vorlegen.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Ein weiteres Thema der Versammlung ist "Frauen in Leitungspositionen". Marx bekannte, mittlerweile Befürworter einer Quote zu sein. Die Kirche müsse intensiv daran arbeiten, Frauen in Führungspositionen zu fördern. Denn: "Wo Männer und Frauen zusammenarbeiten, ist es besser", sagte Marx. Von alleine funktioniere das aber leider nicht. Ob das auch bedeute, dass Frauen in Zukunft Priesterinnen werden können, darauf wollte er sich nicht festlegen. Aber auch das werde sicherlich besprochen.

Bischof Bode stellt Konzept gegen Missbrauch vor

Der Gastgeber der Vollversammlung, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, wird den deutschen Bischöfen sein neues Präventionskonzept vorstellen. Um sexuellen Missbrauch zu verhindern und aufzuarbeiten, holt sich das Bistum Osnabrück Hilfe von externen Beratern.

Eröffnungsgottesdienst in St. Bonifatius

Bei dem Eröffnungsgottesdienst heute Abend in der Lingener Bonifatiuskirche wird Kardinal Marx predigen. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland übergibt den Bischöfen anschließend 30.000 unterschriebene Postkarten - sie richten sich gegen den Missbrauch in der Kirche. Hundert Frauen gehen außerdem in einem Schweigemarsch zur Bonifatiuskirche und richten dabei Taschenlampen auf die Kirchentür. Die Aktion "Macht Licht an" soll für die Forderung nach echter Aufklärung und echten Reformen in der katholischen Kirche stehen.

