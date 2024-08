Kanzler Olaf Scholz kommt nach Papenburg: Meyer Werft vor Rettung? Stand: 22.08.2024 10:12 Uhr Nach NDR Informationen ist die Existenz der Meyer Werft offenbar gesichert. Bund und Land steigen mit bis zu 90 Prozent in die Werft ein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab etwa 14.30 Uhr live im Videostream.

Der Einstieg von Bund und Land soll heute auf einer Betriebsversammlung der Meyer Werft in Papenburg offiziell verkündet werden. Das wurde am Mittwoch aus internen Politikkreisen in Berlin bekannt. An der Versammlung im Emsland sollen neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies (alle SPD) teilnehmen.

Rettungsplan für die Meyer Werft

Die wichtigsten Punkte zwischen Werft und Politik scheinen damit geklärt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages und der Landtag in Niedersachsen müssen allerdings noch zustimmen. Aus internen Kreisen heißt es, dass Bund und Land nicht nur mit jeweils rund 900 Millionen Euro bürgen, sondern auch mit 80 bis 90 Prozent die Mehrheitsanteile an der Werft übernehmen sollen. Damit würde die Meyer Werft befristet bis 2027 zu einem Staatskonzern. Trotzdem soll die Familie Meyer im neuen Aufsichtsrat mit einem Sitz vertreten sein. Außerdem soll sie ein Rückkaufsrecht für die Anteile haben. Bund und Land wollen nach NDR Informationen für ihr Engagement aber Zinsen nehmen. Darüber wird offenbar noch verhandelt, genauso wie über die konkrete Höhe der Anteile.

"Europäische Holding" geplant

Sollten Bund und Land die Mehrheitsanteile an der Werft übernehmen, dann würde der Familie Meyer nur noch der Werft-Standort im finnischen Turku gehören. Die Standorte in Papenburg und Rostock würden dann an den Staat gehen. Um eine mögliche Konkurrenz auszuschließen, sollen alle drei Standorte in einer europäischen Holding zusammengeschlossen werden.

IG Metall: Finanzielle Sicherheit geht zur Zeit ohne Staat nicht

Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, geht davon aus, dass der Standort Papenburg weiterhin das Herz der Werft bleiben wird. Auch die Meyer-Familie werde weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen - wegen ihres "Engagements und Know-how im Schiffbau", sagte Friedrich im Interview mit NDR Info. Auf der anderen Seite brauche das Unternehmen aber Perspektiven und finanzielle Sicherheit - "und das geht zur Zeit ohne den Staat nicht". Der geplante Einstieg von Bund und Land sei daher eine "notwendige Lösung", betonte Friedrich.

Rund 18.000 Arbeitsplätze in der Region betroffen

Die Meyer Werft ist ein enormer Wirtschaftsfaktor im Emsland. Mehr als 3.000 Beschäftigte arbeiten am Standort Papenburg, insgesamt hängen rund 18.000 Stellen in der Region direkt oder indirekt von der Werft ab.

