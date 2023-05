Kalkriese: Römer- und Germanentage im Varusschlacht-Museum Stand: 26.05.2023 09:54 Uhr Im Varusschlacht-Museum Kalkriese finden am Pfingstsonntag und -montag jeweils von 10 bis 18 Uhr die Römer- und Germanentage 2023 statt. An beiden Tagen werden verschiedene Aktionen angeboten.

Rund 200 Römer- und Germanendarsteller aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Tschechien, Rumänien und Polen werden nach Angaben des Museums zu Pfingsten ihre Zelte in Kalkriese aufschlagen. "Auch in diesem Jahr haben wir viele Aktionen gemeinsam mit den Römer- und Germanengruppen vorbereitet", so Stefan Burmeister, Geschäftsführer Varusschlacht im Osnabrücker Land. Auf dem Exerzierplatz werden demnach zum Beispiel römische Legionäre ihre Ausrüstung präsentieren und ihr Können mit Schwert und Lanze demonstrieren. Expertinnen und Experten sollen Einblicke in die Handwerkskunst der Römer geben, außerdem können Besucherinnen und Besucher beim Speerwurf oder Katapultschießen mit Bällen teilnehmen. Die Ausstellung zur Varusschlacht ist an beiden Tagen geöffnet.

Pfingsten: Viele Aktionen für Familien

Besonders für Familien sind viele Aktionen vorbereitet: "Die Angebote für Kinder bei den Römern und Germanen ist in diesem Jahr wirklich klasse“, so Ingo Petri, Leiter der Museumspädagogik. Im germanischen Lagerdorf können sie demnach Eisen schmieden, Korn mahlen, Bleche verzieren und Feuer schlagen oder bei einer römischen Malerin ihr Talent austesten. Laut Petri findet außerdem ein Kleiderprogramm mit der Möglichkeit zum Anprobieren, das Training für kleine Legionäre und die Fertigung von römischen Fibeln statt. Am Pfingstsonntag und -montag werde eine Wissensrallye angeboten.

Anreise: Bus fährt zwischen Bramsche und Kalkriese

Für die Anreise zu den Römer- und Germanentagen wird nach Angaben des Museums ein Buspendelverkehr von Bramsche nach Kalkriese angeboten. Die genauen Abfahrtzeiten seien kurz vor der Veranstaltung auf der Museumswebseite abrufbar. Hier seien auch alle Details zum Programm zu finden.

