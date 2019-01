Stand: 17.01.2019 12:09 Uhr

Kabbala-Zentrum bedroht: Dinklager verurteilt

1.500 Euro Strafe muss ein 56-jähriger Mann aus Dinklage im Landkreis Vechta zahlen. Dazu hat ihn das Amtsgericht Vechta am Donnerstag verurteilt. Der Mann hatte im Oktober 2016 im Internet die Gäste des "Kabbalah-Centres" in Berlin massiv bedroht. Dem Urteil zufolge hatte er auf der Facebook-Seite der Gemeinde wüste Beschimpfungen hinterlassen. Unter anderem drohte er sinngemäß, er werde mit einer Pistole und einer Maschinenpistole so lange "aufräumen", bis alle Gemeindemitglieder tot seien.

Juden bedroht: 1.500 Euro Strafe 17.01.2019 13:00 Uhr Ein 56-Jähriger aus Dinklage muss eine Geldstrafe zahlen, weil er das Berliner Kabbala-Zentrum bedroht hat. Der Mann hatte im Internet mit einem Massaker gedroht und Juden beleidigt.







"Kein rechtsfreier Raum"

In ihrer Urteilsbegründung sagte die Richtern, dass man in einem öffentlich zugänglichen Medium Menschen nicht bedrohen dürfe. Das falle nicht unter die Meinungsfreiheit und dürfe nicht geduldet werden. Die sozialen Medien seien kein rechtsfreier Raum, deshalb müsse auch die Justiz auf die massiven Drohungen reagieren.

Lehre aus dem Judentum

Die Kabbalah ist eine aus dem Judentum stammende, spirituell ausgerichtete Lehre. Das "Kabbalah-Centre" Berlin ist eines von 40 solcher Zentren weltweit und ist nach eigenen Angaben offen auch für andere Religionen.

