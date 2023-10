Stand: 13.10.2023 10:01 Uhr Junge Steckenpferdreiter erinnern an Westfälischen Frieden

Rund 1.400 Schulkinder sind am Donnerstagabend auf selbst gebauten Steckenpferden durch die Osnabrücker Innenstadt geritten. Sie erinnerten damit an den Westfälischen-Friedens-Schluss vor 375 Jahren in Münster und Osnabrück - das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) eröffnete den Umzug am frühen Donnerstagabend auf dem Schulhof der Domschule. Auf der Rathaus-Treppe überreichte sie den Viertklässlern dann süße Brezeln. Zum ersten Mal waren 1948 zum 300. Jubiläum des Westfälischen Friedens 100 Kinder durch das stark vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Osnabrück geritten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.10.2023 | 06:30 Uhr