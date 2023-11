Stand: 08.11.2023 12:35 Uhr Jugendlicher soll 130 Gramm Drogen in Unterhose versteckt haben

Die Bundespolizei hat im Bahnhof Emden eigenen Angaben zufolge einen Jugendlichen mit rund 130 Gramm Drogen in der Unterhose gefasst. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung hieß, hatte der 16-Jährige bei der Kontrolle am Dienstagabend auffällig nervös gewirkt. Die Polizisten fanden bei ihm rund 80 Gramm Haschisch, 50 Gramm Kokain und neun rezeptpflichtige Tabletten mit einem Wert von insgesamt etwa 4.600 Euro. Der 16-Jährige muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

