Stand: 26.03.2023 13:51 Uhr Jugendliche entdecken lebensgefährlich verletzten Radfahrer

In der Nacht zu Samstag haben zwei Jugendliche in Osnabrück einen Mann gefunden, der offenbar mit dem Fahrrad gestürzt war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag der 58-Jährige bewusstlos neben seinem Rad auf einem unbeleuchteten Weg. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass er über eine Kabelbrücke gefahren und dadurch ins Schlingern geraten sein könnte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2023 | 14:00 Uhr