Johnson & Johnson-Impfstoff in Quakenbrück erwartet

Der Corona-Impfstoff des amerikanischen Pharmakonzerns Johnson & Johnson wird ab Dienstag nach Deutschland ausgeliefert. Die ersten 230.000 Dosen werden in das Verteilzentrum der Bundeswehr in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) gebracht. Von dort aus werde der Impfstoff nach Bundeswehrangaben zügig an die Bundesländer weitergeleitet, so die Bundeswehr. Nach Angaben der EU-Kommission soll Deutschland insgesamt zehn Millionen Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten. Das besondere an dem Vakzin ist, dass es nur einmal verimpft werden muss.

