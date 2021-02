Stand: 23.02.2021 10:24 Uhr Joggerin in Wald bei Melle angeschossen

Eine Joggerin ist am Montagnachmittag in einem Waldstück bei Melle offenbar angeschossen worden. Die 17-Jährige bemerkte zunächst ein Zwicken in der linken Wade. Als die Schmerzen nicht nachließen, suchte sie einen Arzt auf. Auf einem Röntgenbild war dann ein kleines Metallstück in der Wade zu erkennen, das entfernt werden musste. Dabei handelte es sich offensichtlich um ein Projektil einer Luftdruckwaffe. Ungeklärt ist bislang, ob der Verursacher vorsätzlich oder unabsichtlich auf die 17-Jährige geschossen hat.

