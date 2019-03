Stand: 11.03.2019 14:22 Uhr

Jetzt live: Kardinal Marx eröffnet Bischofskonferenz

Im Ludwig-Windthorst Haus in Lingen hat die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz begonnen. 67 Orts- und Weihbischöfe aus 27 Diözesen tauschen sich bis Donnerstag darüber aus, wie die katholische Kirche mit den Missbrauchsfällen umgeht.

Der Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, will mit einem neuen Konzept und externen Fachleuten das Problem sexueller Gewalt in der Kirche angehen.

Bischof Bode stellt Konzept gegen Missbrauch vor

Der Gastgeber der Vollversammlung, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, wird den deutschen Bischöfen sein neues Präventionskonzept vorstellen. Um sexuellen Missbrauch zu verhindern und aufzuarbeiten, holt sich das Bistum Osnabrück Hilfe von externen Beratern. Außerdem wollen die Bischöfe die Rolle der Frau in der Kirche beleuchten.

Eröffnungsgottesdienst in St. Bonifatius

Bei dem Eröffnungsgottesdienst am heute Abend in der Lingener Bonifatiuskirche wird Kardinal Marx predigen. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland übergibt den Bischöfen anschließend 30.000 unterschriebene Postkarten - sie richten sich gegen den Missbrauch in der Kirche. Hundert Frauen gehen außerdem in einem Schweigemarsch zur Bonifatiuskirche und richten dabei Taschenlampen auf die Kirchentür. Die Aktion "Macht Licht an" soll für die Forderung nach echter Aufklärung und echten Reformen in der katholischen Kirche stehen.

