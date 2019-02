Stand: 27.02.2019 11:12 Uhr

Jetzt live: Bode stellt Konzept gegen Missbrauch vor

Wenige Tage nach dem Missbrauchsgipfel im Vatikan will das Bistum Osnabrück bei der Aufarbeitung seiner Fälle weiter in die Offensive gehen. Als erstes deutsches Bistum stellt Osnabrück konkrete Schritte vor, um sexuellen Missbrauch durch Geistliche zu bekämpfen. Künftig sollen sich Arbeitsgruppen, die mit externen Fachleuten besetzt sind, mit den verschiedenen Facetten des Problems beschäftigen, hieß es vorab. Opfer sollen mehr Hilfen erhalten. Die Prävention soll ausgebaut werden. Auch der Umgang des Bistums mit Tätern und Beschuldigten sowie systemische Grundsatzfragen stehen im Fokus. Details stellt Bischof Franz-Josef Bode auf einer Pressekonferenz vor.

Live: Bistum Osnabrück präsentiert neues Konzept NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 26.02.2019 14:00 Uhr Das Bistum Osnabrück stellt sein neues Konzept zum Umgang mit sexueller Gewalt in der katholischen Kirche vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz mit Bischof Bode jetzt live.

84 Missbrauchsopfer und 36 Beschuldigt im Bistum Osnabrück

Jüngst hatte das Bistum Osnabrück bekannt gegeben, dass es seit Jahresbeginn sechs neue Fälle im Zusammenhang mit einem heute 85-jährigen Priester gebe. Die Zahl der Vorwürfe gegen den Mann hat sich mit den neuen Fällen auf 16 erhöht. Bekannt geworden war der Skandal im Dezember 2018. Stand damals: Der inzwischen pensionierte Priester hat zwischen den 60er- und 90er-Jahren mindestens drei Kinder sexuell missbraucht. Inzwischen haben sich 16 Betroffene aus den Orten Merzen, Rhede, Twist und Dalum gemeldet. Zur Rechenschaft kann der 85-Jährige für die Übergriffe nicht mehr gezogen werden, die Vorwürfe sind strafrechtlich verjährt. Das Bistum selbst strengt ein kirchenrechtliches Verfahren mit dem Ziel der Entlassung des Verdächtigen aus dem Klerikerstand an. Diese Entscheidung obliegt der Glaubenskongregation des Vatikans. Insgesamt sind 84 Missbrauchsopfer und 36 Beschuldigte im Bistum Osnabrück bekannt.

Hildesheimer Bischof will Strukturen in Kirche ändern

Bischof Bode und sein Amtskollege Heiner Wilmer aus dem Bistum Hildesheim sprachen sich jüngst für eine schonungslose Aufklärung der Missbrauchsfälle durch externe Experten aus. Wilmer, der Vorsitzende von Deutschlands drittgrößtem Bistum, sagte zum Auftakt einer Dialogreihe in Hannover, dass Männerbünde und Binnenzirkel aufgebrochen werden müssten. Die Zeit, in der die Kirche von oben nach unten agiere, sei vorbei. Die Gläubigen müssten von Beginn an auf der Suche nach Wegen und Lösungen beteiligt werden, sagte der Bischof vor 500 Gästen in der Basilika St. Clemens. Aus dem Bistum Hildesheim sind bislang mehr als 150 Opfer und 46 beschuldigte Priester bekannt.

