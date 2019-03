Stand: 13.03.2019 13:02 Uhr

Jetzt live: Bischöfe äußern sich zu Missbrauch

Auf der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Lingen steht heute erneut der Umgang der Katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen im Mittelpunkt. Seit 13 Uhr berichtet der Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann über den aktuellen Stand der Aufarbeitung. Dabei sollen unter anderem Verbesserungen im Umgang mit der Problematik angekündigt werden. NDR.de überträgt das Pressegespräch "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen: Aufarbeitung und Prävention - Informationen zum aktuellen Stand" im Livestream.

Bischöfe wollen Konzept vorlegen

Bei der noch bis morgen laufenden Vollversammlung der Bischöfe beschäftigen sich insgesamt 67 Orts- und Weihbischöfe aus 27 Diözesen mit dem lange tabuisierten Thema. Eine entscheidende Frage ist dabei, wie sexueller Missbrauch künftig verhindert werden kann. Laut Kardinal Reinhard Marx müsse sich die Katholische Kirche zudem fragen, ob die Opfer bislang genug Anerkennung gefunden hätten. Am Ende ihres Treffens wolle die Bischofskonferenz ein Konzept für den Umgang mit Missbrauch vorlegen.

Studie geht von sechsstelliger Opferzahl aus

Laut einer aktuellen Studie der Universität Ulm ist die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in den Kirchen in Deutschland deutlich höher ist als bislang angenommen. Die Untersuchung geht von rund 114.000 Opfern katholischer Priester aus - und noch einmal so vielen durch evangelische Pfarrer und Kirchenmitarbeiter.

