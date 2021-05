Stand: 14.05.2021 07:46 Uhr Jens Spahn besucht Bundeswehrapotheke in Quakenbrück

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) informiert sich heute in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) über die Arbeit der Bundeswehrapotheke. Das Versorgungszentrum ist die derzeit wichtigste Umschlag- und Lagerstätte für mehrere Corona-Impfstoffe. Von Quakenbrück werden diese in ganz Deutschland verteilt. Die Bundeswehrapotheke versorgt zudem Bundeswehreinsätze wie in Mali mit Geräten und Medikamenten. Auch Schiffe und Boote der Marine werden mit Sanitätsmaterial beliefert.

Weitere Informationen Quakenbrück: Mehr Moderna-Impfstoff kommt alle zwei Wochen Gestern sind 63.600 Impfdosen angekommen, 6.000 davon sind für Niedersachsen. In zwei Wochen kommen weitere Dosen. (12.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.05.2021 | 06:30 Uhr