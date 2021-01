Stand: 04.01.2021 09:50 Uhr Inventur: Tierpark Nordhorn hat weiter rund 2.000 Tiere

Im Tierpark Nordhorn leben derzeit rund 2.000 Tiere aus etwa 100 verschiedenen Arten. Das hat der Zoo nach seiner jährlichen Zählung zum Jahreswechsel mitgeteilt. Die Zahl liegt damit ungefähr genauso hoch wie 2019. Der Nordhorner Tierpark will nach eigenen Angaben in diesem Jahr den Bau der neuen Leoparden-Anlage fortsetzen, um auch in Zukunft ein wichtiger Ansprechpartner für die Zucht der bedrohten Großkatze zu sein.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.01.2021 | 09:30 Uhr