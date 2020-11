Stand: 25.11.2020 11:29 Uhr Inklusiver Weihnachts-Gottesdienst läuft Heiligabend online

Die evangelische Kirche in der Region Osnabrück bietet einen inklusiven Weihnachts-Gottesdienst auf Youtube an. Wie der Sprengel Osnabrück (Unterbezirk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers) mitteilt, werden eine kleine Gruppe von behinderten und nicht behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine halbstündige Feier gestalten, die im Vorfeld aufgezeichnet wird und an Heiligabend ins Netz gestellt wird. Die Weihnachtsgeschichte werde in leichter Sprache gelesen, einige Szenen pantomimisch dargestellt. Alle Texte werden in Gebärdensprache übersetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.11.2020 | 07:30 Uhr