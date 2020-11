Stand: 06.11.2020 15:50 Uhr Infektionsgefahr: Osnabrück setzt mehr Schulbusse ein

Die Stadtwerke Osnabrück setzen ab sofort mehr Busse für Schüler ein. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Hochschul-Linie 16 wurde eingestellt, um weitere Busse für den Schülertransport frei zu haben, so die Stadtwerke. In den vergangenen Tagen habe sich gezeigt, dass es punktuell in einigen Schulbussen zu voll gewesen sei. Sollte das weiterhin der Fall sein werde ab Montag kein weiterer Zustieg möglich sein. Schüler müssten dann in den darauffolgenden Bus einsteigen, teilten die Stadtwerke mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.11.2020 | 13:30 Uhr