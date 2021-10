Stand: 27.10.2021 06:48 Uhr In der Grafschaft Bentheim gilt wieder 3G

In der Grafschaft Bentheim gilt seit heute in weiten Bereichen wieder die 3G-Regel. Der Landkreis zieht damit die Konsequenzen daraus, dass der Corona-Inzidenzwert von 50 an fünf Werktagen hintereinander überschritten wurde. Deshalb sind mehrere Lockerungen per Allgemeinverfügung wieder zurückgenommen worden. So haben etwa bei Restaurants oder Fitnessstudios nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang. Die 3G-Regel gilt in der Grafschaft Bentheim dann beispielsweise auch bei allen Zusammenkünften von mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.10.2021 | 09:30 Uhr