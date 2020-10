Stand: 15.10.2020 10:27 Uhr In Schlangenlinien durch Sögel - 3,18 Promille

Die Polizei hat am Mittwochmittag in Sögel (Landkreis Emsland) den 41-jährigen Fahrer eines Transporters aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten ihn beobachtet, wie er in Schlangenlinien gefahren ist. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 3,18 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.10.2020 | 13:30 Uhr