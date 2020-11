Stand: 29.11.2020 14:27 Uhr Impfzentren in Lingen, Osnabrück und Wallenhorst geplant

Der Landkreis Emsland will insgesamt zwei zentrale Corona-Impfzentren einrichten. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ist ein Zentrum in den Emslandhallen in Lingen geplant, ein weiteres soll im Forum Alte Werft in Papenburg entstehen. Auch im Landkreis Osnabrück werden zwei Zentren eingerichtet. Nach Angaben des Landkreises wurden knapp 50 Standorte geprüft: Die Wahl fiel auf Georgsmarienhütte und Wallenhorst. In der Stadt Osnabrück und im Landkreis Grafschaft Bentheim soll jeweils ein Impfzentrum eingerichtet werden. Die Landkreise und Kommunen müssen dem Innenministerium bis Montag melden, wo Corona-Impfzentren entstehen sollen. Ab dem 15. Dezember sollen die Zentren einsatzbereit sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.11.2020 | 07:30 Uhr