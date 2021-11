Stand: 16.11.2021 11:19 Uhr Impfaktionen in Kirchengemeinden im Landkreis Osnabrück

Im Landkreis Osnabrück gibt es ab Mittwoch Impfaktionen in verschiedenen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Los geht es am Mittag um 12 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Christuskirche in Hasbergen. Weitere Termine gibt es in Bad Iburg, Georgsmarienhütte, Belm und Melle. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gibt Erst- und Zweitimpfungen für alle ab zwölf Jahren mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Außerdem werden Drittimpfungen für alle angeboten, für die es eine aktuelle Empfehlung der ständigen Impfkommission gibt - das betrifft derzeit die Über-70-Jährigen.

