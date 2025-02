Stand: 08.02.2025 14:51 Uhr Im Schlaf von Feuer überrascht: Lkw-Fahrer in Lebensgefahr

In Haren (Landkreis Emsland) ist am Samstagmorgen eine geparkte Sattelzugmaschine in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Der Brand ereignete sich gegen 9 Uhr auf dem Außengelände eines Industrieunternehmens im Stadtteil Emmeln, teilte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mit. Demnach befand sich der Fahrer zum Zeitpunkt des Brandes im Führerhaus und schlief, als er von einem Feueralarm geweckt wurde. Bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, zog sich der 55-Jährige Verbrennungen ersten und zweiten Grades sowie eine Rauchgasvergiftung zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Spezialklinik. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, beschlagnahmte die Polizei die vollständig zerstörte Zugmaschine und sicherte Spuren. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte der Sattelzug vor Ort für den nächsten Transport beladen werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

