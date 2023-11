Stand: 22.11.2023 18:01 Uhr Im Bistum Osnabrück dürfen erstmals auch Laien Kinder taufen

Das Bistum Osnabrück erlaubt es erstmals auch Laien, Kinder zu taufen. Zwölf Frauen und zwei Männer dürfen künftig in ihren katholischen Pfarrgemeinden die Taufe spenden, wie das Bistum am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, künftig in allen Gemeinden des Bistums eine ortsnahe und persönlich zugewandte Taufe zu ermöglichen, heißt es. Hintergrund sei darüber hinaus auch der Priestermangel. Die Regelung ist nach Auskunft des Bistums zunächst auf drei Jahre befristet. Osnabrück ist das dritte Bistum bundesweit, in dem Personen taufen dürfen, die nicht zum Priester geweiht wurden.

