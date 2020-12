Stand: 10.12.2020 08:04 Uhr Illegales Rennen? Polizei in Papenburg fahndet nach Raser

Die Polizei in Papenburg fahndet nach einem Autoraser. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit zwei weiteren Fahrern soll er sich am Dienstagabend in Papenburg ein Rennen geliefert haben. Nachdem die beiden zunächst zu fliehen versuchten, konnten Polizisten sie fassen. Gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden Strafverfahren eingeleitet. Nun sucht die Polizei noch nach dem Fahrer eines weißen Golf mit Cloppenburger Kennzeichen.

