Illegales Autorennen auf A30 bei Osnabrück: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Menschen, die am Karfreitag ein illegales Rennen auf der Autobahn 30 bei Bissendorf (Landkreis Osnabrück) beobachtet haben. Mit teilweise mehr als 200 Stundenkilometern sollen am Abend mehrere Autos über die Autobahn in Richtung niederländische Grenze gerast sein. In dem Bereich sei lediglich Tempo 100 erlaubt, so die Polizei. Zwei Beteiligte wurden den Angaben zufolge noch am selben Abend gestoppt: eine 21-Jährige aus Paderborn und ein gleichaltriger Mann aus dem Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ihre Führerscheine beschlagnahmt. Die Polizei schließt nicht aus, dass Menschen durch die riskante Fahrweise bedrängt oder gefährdet wurden. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0541) 327 25 03 entgegen.

