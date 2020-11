Stand: 30.11.2020 12:43 Uhr Illegales Autorennen? Polizei stoppt drei junge Raser

Die Polizei ermittelt nach einem mutmaßlichen Autorennen in Melle (Landkreis Osnabrück) am Wochenende gegen drei junge Männer. Nach Angaben der Beamten sollen sie mit ihren Autos doppelt so schnell unterwegs gewesen sein wie erlaubt - mit 100 Kilometern pro Stunde in einer Tempo-50-Zone. Die Polizei stoppte und kontrollierte die Raser. Die Führerscheine der drei 20 und 21 Jahre alten Fahrer sowie deren Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

