Stand: 03.03.2021 07:31 Uhr Illegales Autorennen: Polizei Osnabrück stoppt Raser

In Osnabrück haben sich zwei junge Männer ein illegales Autorennen geliefert. Laut Polizei wurden sie mit 120 Stundenkilometern in einem Tempo-50-Bereich geblitzt. Die Raser mussten ihre Führerscheine abgeben. Außerdem drohen ihnen ein Strafverfahren und ein längeres Fahrverbot. Eines des Autos wurde beschlagnahmt. Bei Schwerpunkt-Kontrollen stellte die Polizei in der Stadt Osnabrück insgesamt mehr als 200 Tempo-Verstöße fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.03.2021 | 07:30 Uhr