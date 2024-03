Stand: 11.03.2024 22:19 Uhr Illegales Autorennen? Frauen rasen mit Tempo 100 durch Stadt

Zwei Frauen haben sich in Osnabrück in der Nacht zu Montag offenbar ein Autorennen geliefert und sind von der Polizei erwischt worden. Ein ziviles Messfahrzeug erfasste die beiden nebeneinander fahrenden Wagen gegen Mitternacht innerorts mit knapp 100 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei am Montag mitteilte. An einer roten Ampel an der Kreuzung Pagenstecherstraße/An der Bornau stoppten die Beamten die Autos. Eine Staatsanwältin ordnete den Angaben zufolge die Beschlagnahmung der Führerscheine an. Gegen die 19-jährige Osnabrückerin und die 20-jährige Hagenerin wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem unerlaubten Autorennen ermittelt.

