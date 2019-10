Stand: 21.10.2019 17:04 Uhr

Illegaler Vogelfang mit Netzen am Flugplatz Melle

Nach dem Fund von illegalen Fangnetzen am Flugplatz Melle-Grönegau (Landkreis Osnabrück) ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen Tier- und Naturschutzgesetze. Dies teilte ein Sprecher am Montag mit. Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem sie am Sonnabend in Bäumen nahe des Hangars ein großflächig gespanntes Nylonnetz gefunden hatten. Bis zum Eintreffen der Beamten hatten die Zeugen bereits vier Vögel lebend daraus befreit.

Weitere Netze entdeckt

Zusätzlich zu dem Netz am Hangar wurde ein weiteres Fangnetz in Bodennähe sowie ein Netzknäuel gefunden. Auch dabei soll es sich um ein sogenanntes Japannetz handeln. Das aus sehr dünnen Kunststofffäden bestehende Netz sei für Vögel und Fledermäuse fast unsichtbar, sagte ein Sprecher.

Netze schon länger im Einsatz?

Die Ermittler vermuten, dass die Netze bereits seit längerer Zeit am Flugplatz Melle hängen, um illegal Vögel zu fangen. Das Fangen von Vögeln ist in vielen Staaten Europas bereits seit Anfang der 1980er Jahre grundsätzlich verboten. Einen legalen Einsatz der Netze gebe es nur für wissenschaftliche Zwecke wie etwa Vogelberingungen, betonte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.10.2019 | 17:00 Uhr