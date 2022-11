Stand: 10.11.2022 10:11 Uhr IHK kritisiert Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim kritisiert, dass 13 Städte und Gemeinden in der Region die Grund- und Gewerbesteuer erhöhen. In anderen Teilen Niedersachsens sei die Steuererhöhung weniger stark, heißt es. Hauptgeschäftsführer Marco Graf sagte, er halte die höheren Hebesätze mit durchschnittlich 20 Prozentpunkten mehr für bedenklich. Schließlich sei die Wirtschaft seit drei Jahren in der Krise. Die aktuelle Steuerschätzung zeige zudem, dass die Einnahmen der Kommunen aus Gewerbe- und Grundsteuer zuletzt stark gestiegen seien und viele Kommunen finanziell gut dastünden.

