Stand: 06.07.2023 08:27 Uhr IHK in Osnabrück kritisiert Dauer der Baustellen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) beanstandet die Laufzeit der Baustellen in Osnabrück. Die Arbeiten dauerten im Durchschnitt ein Jahr. Bei 9 der 15 Baustellen seien die Straßen gesperrt. "Für viele Unternehmer, Pendler, Kunden und Besucher und alle anderen Verkehrsteilnehmer sind lange Staus, Umfahrungen und Verzögerungen teuer und frustrierend", sagt der Präsident der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim Uwe Goebel. Er fordert ein besseres Baustellenmanagement. Die Stadtverwaltung gibt an, die Baustellen sorgsam aufeinander abzustimmen. Außerdem würden die Bauunternehmen finanziell bestraft, wenn sie mehr Zeit als geplant brauchen, so ein Sprecher. Vollsperrungen seien oftmals erforderlich, um den Schutz der Bauarbeiter zu gewährleisten.

