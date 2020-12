Stand: 28.12.2020 15:34 Uhr IC-Waggons mit Graffiti besprüht, 100 Spraydosen gefunden

Unbekannte haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in der Abstellanlage am Bad Bentheimer Bahnhof einen dort abgestellten IC mit Graffiti besprüht. Die Täter besprühten vier Waggons auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Am Tatort konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden, darunter über 100 Spraydosen. Die Bundespolizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen mit Taschen gesehen haben könnten. Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim unter der Telefonnummer (05924) 78920.

