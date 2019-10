Stand: 26.10.2019 09:58 Uhr

Hunderte Atomkraftgegner kommen nach Lingen

Hunderte Atomkraftgegner wollen heute Mittag in Lingen (Landkreis Emsland) unter dem Motto "Atom und Kohle die rote Karte zeigen" demonstrieren. Sie fordern, dass die Brennelemente-Fabrik und das Atomkraftwerk in der Stadt sofort stillgelegt werden. Das Bündnis "Atomkraftgegner im Emsland" rechnet mit bis zu 700 Teilnehmern.

Mehr als 30 Organisationen beteiligen sich

Sonderbusse sollen Demonstranten aus dem Wendland und aus Aachen nach Lingen bringen. Auch aus Belgien erwartet das Aktionsbündnis Teilnehmer. Insgesamt rufen mehr als 30 Organisationen zu dem Protestzug auf, darunter die Ärzteorganisation IPPNW, Robin Wood und der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.

Videos 00:26 Atomkraftgegner blockieren Brennelementefabrik Atomkraftgegner haben die Zufahrt der Brennelementefabrik in Lingen blockiert. Die Aktivisten fordern, dass die Anlage geschlossen wird. Video (00:26 min)

Brennelementefabrik und AKW umstritten

Im Atomkraftwerk Emsland kommt es immer wieder zu Problemen. Bei der Revision in diesem Jahr waren an mehreren Rohren im Kraftwerk Risse entdeckt worden. In Lingen sitzt außerdem die inzwischen letzte deutsche Fabrik für nukleare Brennelemente - dort hatte es Ende vergangenen Jahres gebrannt. Betreiber RWE bereitet derzeit den Rückbau des Atomkraftwerks vor.

