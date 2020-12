Stand: 17.12.2020 12:55 Uhr Hund spürt Rauschgift auf - 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Polizisten haben in der Wohnung eines 18-Jährigen in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) rund 1,5 Kilogramm Marihuana, 140 Gramm Haschisch, weitere 10 Gramm Kokain, eine Gaspistole und mehrere tausend Euro Bargeld gefunden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, kam bei der Razzia ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz. Der junge Mann aus Hasbergen sitzt in Untersuchungshaft.

