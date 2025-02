Stand: 07.02.2025 09:27 Uhr Hüde: Unbekannte stehlen über 100 Kilo schwere Kirchenglocke

Diebe haben eine über 100 Jahre alte und mehrere 100 Kilogramm schwere Glocke gestohlen. Die Bronze-Glocke stand seit 35 Jahren auf dem Vorplatz der Marienkirche in Hüde (Landkreis Diepholz). Die gestohlene Glocke sei so schwer, dass die Täter für den Abtransport einen Anhänger oder Transporter benutzt haben müssen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Wert der Glocke lässt sich den Angaben zufolge nicht beziffern. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat, die zwischen dem 3. und 5. Februar geschehen sein soll. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (05441) 97 10 entgegen. Die Glocke erinnert den Angaben zufolge an einen Brand im Jahr 1990, bei dem der Kirchturm der Marienkirche und zwei dort hängende Glocken beschädigt wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.02.2025 | 06:30 Uhr