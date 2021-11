Stand: 21.11.2021 12:19 Uhr Hüde: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Hüde (Landkreis Diepholz) haben in der Nacht zu Sonntag drei Insassen eines Autos schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war ihr Pkw gegen 1 Uhr in einer Linkskurve von der K28 abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Die Verletzten mussten von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Offizielle Angaben zum Geschlecht und Alter der Personen lagen zunächst nicht vor. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sich um drei junge Frauen handeln. Auch die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

