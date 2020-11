Stand: 02.11.2020 15:20 Uhr "Hubi": Autonomer Minibus überzeugt in der Testphase

Sieben Wochen ist "Hubi" in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) unterwegs gewesen - bis Ende Oktober die vorerst letzte Fahrt des selbstständig fahrenden Minibusses folgte. Hinter dem Projekt "Hubi" stehen die Stadtwerke Osnabrück. Die ziehen nach Abschluss der Testphase ein positives Fazit. Man habe unter anderem viele wertvolle Erkenntnisse zum autonomen Fahren in komplexen Verkehrssituationen gewonnen, teilte das Unternehmen am Montag mit. In Bad Essen musste der Bus drei Kreisverkehre und teils enge Straßenverläufe mit höherem Verkehrsaufkommen durchqueren. Das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmern habe gut geklappt, hieß es. Die Stadtwerke Osnabrück planen nun ein Anschlussprojekt für das Fahrzeug.

