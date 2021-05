Stand: 14.05.2021 12:45 Uhr Hotline soll Auszubildende und Betriebe zusammenbringen

In Osnabrück hat eine Aktion begonnen, die Schulabgänger mit den Betrieben zusammenbringen will. Dazu können Absolventen, die noch keine Lehrstelle haben, eine von drei Hotlines anrufen - dort werden sie über Vermittler von Arbeitsagentur, Jobcenter und Maßarbeit an mögliche Ausbildungsbetriebe vermittelt. Weil noch rund 5.000 Lehrstellen in der Region unbesetzt sind und es auf der anderen Seite noch knapp unversorgte 2.000 Bewerber gibt, haben die Jugend-Berufs-Agenturen haben die fünftägige Aktion ins Leben gerufen. Aktuell fehlen vor allem Metaller und Mechaniker, aber auch angehende Kaufleute sind sehr gefragt.

