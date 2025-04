"Horses & Dreams" beginnt: Pferdeturnier in Hagen mit Olympiasiegern

Stand: 22.04.2025 15:38 Uhr

Am 23. April beginnt in Hagen am Teutoburger Wald das Reitturnier "Horses & Dreams". Partnerland ist in diesem Jahr die Niederlande. Mit dabei sind Olympiasieger, Showacts und ein Programm für Familien.