Stand: 10.02.2022 14:39 Uhr Holdorf: Brand nach versuchter Geldautomatensprengung

In Holdorf im Landkreis Vechta haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Nach Angaben der Polizei brach daraufhin im Vorraum der Bank ein Feuer aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Der Geldautomat und das Gebäude wurden stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter den Geldautomaten vor ihrer Flucht nicht öffnen konnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04471) 186 00 zu melden. Seit Anfang des Jahres sind in Niedersachsen immer wieder Geldautomaten gesprengt worden - unter anderem in Edemissen im Landkreis Peine, in Augustfehn im Ammerland und in Hesel im Landkreis Leer.

