Stand: 01.11.2022 09:25 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Lagerhalle in Diepholz

Beim Brand einer Lagerhalle in Diepholz ist am Montag ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. In der Halle war ein Wechselrichter für Photovoltaikanlagen vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Durch Hitze, Rauch und Ruß wurden Teile der Halle und auch die darin gelagerten Elektro-Artikel stark beschädigt. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.11.2022 | 06:30 Uhr