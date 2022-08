Stand: 28.08.2022 09:51 Uhr Hoher Schaden durch Lkw-Brand in Sögel

In einem Industriegebiet in Sögel (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zu Sonntag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Zugmaschine und zwei Auflieger standen nach Angaben der Polizei in Flammen. Die Ursache ist noch unklar, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.08.2022 | 11:00 Uhr