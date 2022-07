Stand: 25.07.2022 08:44 Uhr Hoher Schaden bei Scheunenbrand in Bad Bentheim

In Bad Bentheim ist am Sonntag eine Scheune abgebrannt. Darin war Stroh gelagert. Wie die Polizei mitteilte, wurde auch ein Teleskoplader zerstört. Die Löscharbeiten dauerten demnach mehrere Stunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 235.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Die Ursache für den Brand ist den Angaben zufolge noch unklar.

In Brockhausen im Landkreis Osnabrück gerieten am Sonntag zudem etwa 300 Strohballen in Brand. Auch hier ist die Ursache noch nicht geklärt.

