Hoher Schaden bei Brand im emsländischen Sögel

Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Sögel (Landkreis Emsland) ist am Montag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Da sich keine Personen in dem Haus befanden, wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.05.2021 | 09:30 Uhr